



В Волгограде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 66-летней местной жительницы, которая в сентябре 2023 года переехала на дорогом кроссовере 14-летнего подростка в центре города. Мальчик погиб на месте происшествия, а управлявшая Mercedes женщина получила всего два с половиной года колонии,.

Смерть в считанные мгновенья

Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 13 сентября 2023 года. В ходе предварительного следствия полицейскими было установлено, что около 12.00 между домами №№8 и 10 по ул. Новороссийской женщина-водитель совершила наезд мальчика, который двигался между домами на электросамокате. Сбив ребенка, переехав его, пенсионерка еще несколько метров тащила его под колесами. Выжить после травм, полученных в результате наезда, у мальчика не было никаких шансов.

Напомним, что момент наезда на ребенка был зафиксирован камерой наружного видеонаблюдения. На кадрах, хотя и сделанных издалека, можно увидеть, что у водителя была возможность пропустить детей и избежать страшной трагедии.

Невиноватая?

Как стало известно ИА «Высота 102», ни в ходе предварительного следствия, ни затем – в судебном процессе водитель кроссовера своей вины так и не признала. И это несмотря на то, что на рассмотрение суда были предоставлены неопровержимые доводы – следователю, в производстве которого находилось уголовное дело, удалось буквально по крупицам собрать доказательства виновности подозреваемой. В частности, полицейскими было проведено несколько автотехнических экспертиз, допрошены все свидетели и очевидцы преступления, проведены следственные эксперименты.





Добавим, что и прокуратура сочла убедительными доказательства следствия и утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летней волгоградки. С мая 2024 года заседания по уголовному делу откладывались 17 раз. Оглашение приговора состоялось 16 декабря 2024 года.

Приговор «без комментариев»

Решением судьи Марины Третьяковой управлявшей Mercedes пенсионерке назначили 2 года и 6 месяцев в колонии поселении. Гособвинение, сообщает «Высота 102», настаивало в суде на трех годах лишения свободы для водителя, лишившей жизни ребенка.

– Приговором Центрального районного суда Волгограда 66-летняя жительница областного центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Центрального района Волгограда, – сообщила в ответ на запрос ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. – С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновной и мнения государственного обвинения суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Редакция ИА «Высота 102» попыталась 27 декабря получить комментарий представителя потерпевших (родителей погибшего мальчика) Александра Гончарова. Однако защитник наотрез отказался общаться с журналистами. А вопрос, собственно, был один – удовлетворены ли потерпевшие решением судьи Третьяковой?

– Я комментировать ничего не буду, – отрезал в разговоре господин Гончаров.

Меж тем, уже перед публикацией данного материала редакции стало известно о том, что защита воспользовалась законной возможностью и в последний момент обжаловала не вступивший в силу судебный акт. Мы будем следить за развитием ситуации.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области