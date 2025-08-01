В Михайловке с 20 августа подорожает проезд в маршрутках

В муниципальном округе город Михайловка Волгоградской области собираются повысить стоимость проезда. Соответствующие уведомления от перевозчиков уже поступили в администрацию города. Новые тарифы будут действовать уже с 20 августа.
№ 2 «ДСУ-2 – Поликлиника», № 4 «Себрово - Поликлиника», № 5 «Рынок – 18 магазин», № 9 «п. Звездный – Пенсионный фонд», № 11 «рынок – 1-й участок – Новостройка» - стоимость проезда в городской черте составит 50 рублей с человека. В вечерние рейсы по маршруту № 4 «Себрово - Поликлиника» стоимость проезда составит 60 рублей с человека.
По маршруту № 107 «г.Михайловка – х. Безымянка» стоимость проезда составит 160 рублей.
По маршруту № 113 «с.Сидоры – Поликлиника» стоимость проезда составит 70 рублей.
По маршруту № 118 «Рынок – с. Староселье» стоимость проезда составит 70 рублей с человека.
По маршруту № 123 «ТЦ Святогор – х. Старореченский» стоимость проезда составит: ТЦ Святогор – 5 км – 60 рублей; ТЦ Святогор – п. Отрадное - 70 рублей; ТЦ Святогор – Интернат – 80 рублей; ТЦ Святогор – Семеновод – 80 рублей; ТЦ Святогор – х. Старореченский – 100 рублей.
По маршруту № 124 «ТЦ Святогор – х. Поддубный» стоимость проезда составит 125 рублей.
По маршрут № 127 «г. Михайловка – х. Орлы» стоимость проезда составит: с. Сидоры – 70 рублей, х. Б. Орешкин - 100 рублей, х. М. Орешкин -100 рублей, х. Моховой -120 рублей, х. Большой -140 рублей, ст. Етеревская (поворот) 150 рублей, х. Ильменский – 170 рублей, х. Глушица – 180 рублей, х. Сенной – 190 рублей, х. Орлы – 220 рублей.
Между тем, в Михайловке первым в этом году поднял тарифы на проезд перевозчик, работающий по маршруту №103. С 1 января стоимость проезда составила: с. Сидоры- 60 руб., Б. Орешкин – 100 руб., М. Орешкин – 110 руб., х. Моховой – 120 руб., х. Большой – 120 руб., ст. Етеревская – 160 руб., ст. Етеревская - х. Большой - 50 руб., х. Большой – х. Моховой – 30 руб., х. Моховой – с. Сидоры – 60 руб.
Фото V102.RU (архив)