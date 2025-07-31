Расследования

Под Волгоградом осудили отца погибшей в курятнике 15-летней школьницы

Расследования 31.07.2025 13:21
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31.07.2025 13:21


Городищенский районный суд Волгоградской области признал виновным 35-летнего местного жителя, по вине которого погибла 15-летняя дочь. Как сообщает V102.RU, мужчина приговорен к 1 году ограничения свободы. 

Как ранее сообщалось информагентством, в 2021 году обвиняемый установил в собственном курятнике инфракрасные лампы для подогрева и освещения, оставив оголенную электропроводку. 26 апреля 2025 года  его 15-летняя дочь отправилась покормить птиц, коснулась телом металлических конструкций клетки и получила сильный удар током.

Девочка немедленно повезли в  ФАП, где она и скончалась.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре Волгоградской области.

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