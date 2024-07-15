В Волгограде детоубийцу Аккубекову приговорили к 18 годам колонии





Сегодня, 15 июля, Волгоградский областной суд огласил приговор 25-летней Екатерине Аккубековой за жестокое убийство 9-месячного сына. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, за содеянное ей назначено 18 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Такое суровое наказание женщина получила за то, что оставила младенца одного в квартире на несколько дней, в результате чего он в муках умер от истощения. В ходе судебного заседания вину в совершении преступления Аккубекова так и не признала.

Напомним, что гособвинение требовало приговорить женщину к 19 годам колонии.

Ранее информагентство сообщало, что фигурантка уголовного дела в процессе называла все доводы следствия бредом, а потом и вовсе заявила, что на нее было оказано давление. Аккубекова пыталась убедить суд, что пока она гуляла с друзьями, а ребенок умирал в квартире без воды и еды, одна думала, что он находится под присмотром бабушки. При задержании, напомним, она утверждала совсем другое, признавшись, что устала от сына и осознанно обрекла его на гибель. Детские выплаты в размере 37 тысяч рублей, по сведениям прокуратуры, детоубийца прогуляла.

Фото, видео: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области