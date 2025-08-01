Многодетная волгоградка из ветхого дома дошла до Бастрыкина

Бастрыкин отреагировал на обращение многодетной матери из ветхого дома в Красноармейском районе Волгограда. Главе СК РФ пожаловалась женщина, проживающая в доме №12 по ул. 40 лет ВЛКСМ.
Трехэтажка 1958 года постройки, по словам волгоградки, находится в непригодном состоянии. Несущие конструкции разрушаются, в стенах образовались сквозные трещины, штукатурное покрытие осыпается, инженерные системы изношены.
Несмотря на то, что в этом году межведомственной комиссией выявлены основания для признания строения аварийным и подлежащим сносу, соответствующий статус жилому зданию не присвоен до сих пор. А попытки жильцов решить вопрос с властями оказались безуспешными.
СУ СК России по Волгоградской области уже поводит проверку по поступившему обращению. Исполнение поручение Александра Бастрыкина проконтролируют в центральном аппарате ведомства.
Фото СК РФ