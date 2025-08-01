Общество

Стало известно, что больше всего не устраивает волгоградцев в ЖКХ

Общество 01.08.2025 15:11
0
01.08.2025 15:11


За первое полугодие 2025 года в госжилнадзор Волгоградской области поступили 7585 обращений от жителей и юридических лиц. Это - на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ведомстве. 

Основная часть вопросов жителей касается темы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда (38%), на втором месте — соблюдение требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ (22,9%). Кроме того, жителей интересуют вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядка начисления платы за ЖКУ; вопросы управления жилищным фондом, обеспечения энергетической эффективности многоквартирных домов, их оснащения приборами учета; вопросы эксплуатации приборов учета и проведения капитального ремонта домов, добавили в госжилнадзоре.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.08.2025 16:16
Общество 01.08.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 15:40
Общество 01.08.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 13:52 Реклама
Общество 01.08.2025 13:52 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.08.2025 12:00
Общество 01.08.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 10:55
Общество 01.08.2025 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 10:22
Общество 01.08.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 10:01
Общество 01.08.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 09:51
Общество 01.08.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 09:08
Общество 01.08.2025 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 08:49
Общество 01.08.2025 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 08:11
Общество 01.08.2025 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.08.2025 06:27
Общество 01.08.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2025 21:10
Общество 31.07.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2025 20:39
Общество 31.07.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
31.07.2025 19:51
Общество 31.07.2025 19:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:20
Продажи умных колонок выросли в рознице на 77% – T2Смотреть фотографии
16:16
Андрей Бочаров наградил митрополита Феодора орденом Александра НевскогоСмотреть фотографии
15:50
«Огороды засохли»: хутор под Волгоградом 2,5 месяца выживает без водыСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №11Смотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области осудят забравшегося в дом мигранта-насильникаСмотреть фотографии
15:11
Стало известно, что больше всего не устраивает волгоградцев в ЖКХСмотреть фотографии
14:49
Уехавший из России Макаревич оскорбил композитора Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
13:52
50 подарков любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт новой АкцииСмотреть фотографии
13:42
«Похоже на тухлятину»: на юге Волгограда проверяют воздух после жалоб жителейСмотреть фотографии
13:01
Футболистки волгоградского «Ротора» разгромили «Факел» в Первой лигеСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом жительница Рязани получила 16 лет за сбыт 1,2 кг мефедронаСмотреть фотографии
12:31
Boeing прервал вылет в Волгоград из Сургута из-за открытой двериСмотреть фотографии
12:00
Новым руководителем УМВД по Волгограду назначен Александр ГудковСмотреть фотографии
11:33
В России вырастут пошлины для автомобилистовСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом иномарку расплющило в ДТП с КАМАЗом: водитель погибСмотреть фотографииCмотреть видео
10:55
«Только получил права»: стали известны подробности смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:22
В арбузных полях под Волгоградом с помощью БПЛА выловили 20 нелегаловСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
11 волгоградцам с инвалидностью вручили «Лады»Смотреть фотографии
09:51
На Ангарском в Волгограде ограничат движение до 11 августа из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
09:49
В Карелии нашли тело пропавшей туристки из группы волгоградских байдарочниковСмотреть фотографии
09:08
В ЦПКиО Башню свободного падения запустили с мешками вместо людейСмотреть фотографииCмотреть видео
08:49
Чета Макарских призвала волгоградских чиновников не разводитьсяСмотреть фотографии
08:31
Восемь волгоградцев заразились вызывающей сепсис инфекциейСмотреть фотографии
08:11
«Бессмертный Сталинград» прощается с Павлом Анфилофьевым с позывным «Волга»Смотреть фотографии
07:22
Новую тенденцию на рынке новостроек зафиксировали в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:27
Под Волгоградом разыскивают пенсионера в майке и тапочкахСмотреть фотографии
21:10
Волгоградские поисковики развернули экспедицию по поиску красноармейцев в ДНРСмотреть фотографии
20:41
Главе Иловлинского района прокурор запросил 6 лет колонииСмотреть фотографии
20:39
Установку кондиционеров в автобусах планируют сделать обязательнойСмотреть фотографии
20:22
Волгоградские школьники выдвинули инициативы по сохранению природы в регионеСмотреть фотографии
 