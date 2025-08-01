Стало известно, что больше всего не устраивает волгоградцев в ЖКХ

За первое полугодие 2025 года в госжилнадзор Волгоградской области поступили 7585 обращений от жителей и юридических лиц. Это - на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ведомстве.
Основная часть вопросов жителей касается темы технического состояния и эксплуатации жилищного фонда (38%), на втором месте — соблюдение требований законодательства о размещении информации в ГИС ЖКХ (22,9%). Кроме того, жителей интересуют вопросы оказания коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядка начисления платы за ЖКУ; вопросы управления жилищным фондом, обеспечения энергетической эффективности многоквартирных домов, их оснащения приборами учета; вопросы эксплуатации приборов учета и проведения капитального ремонта домов, добавили в госжилнадзоре.