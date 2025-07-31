Расследования

Полиция задержала волгоградца, оставившего горожан без сотовой связи

Расследования 31.07.2025 15:32
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31.07.2025 15:32


Оперативники нашли и задержали виновника исчезновения мобильной связи в Тракторозаводском районе. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 33-летний неоднократно судимый волгоградец. 

20 июля он забрался на крыши двух многоэтажек и срезал 150 метров многопарного витого электрического кабеля. В итоге абоненты одного из участков Тракторозаводского района остались без сотовой связи.

Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сумма причиненного ущерба составила более 26 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело, также задержанный проверяется на причастность к аналогичным эпизодам. Пока ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.


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