Полиция задержала волгоградца, оставившего горожан без сотовой связи

Оперативники нашли и задержали виновника исчезновения мобильной связи в Тракторозаводском районе. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 33-летний неоднократно судимый волгоградец.
20 июля он забрался на крыши двух многоэтажек и срезал 150 метров многопарного витого электрического кабеля. В итоге абоненты одного из участков Тракторозаводского района остались без сотовой связи.
Похищенное мужчина сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил. Сумма причиненного ущерба составила более 26 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, также задержанный проверяется на причастность к аналогичным эпизодам. Пока ему грозит лишение свободы сроком до 2 лет.