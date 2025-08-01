Полицейские нашли дорогое сердцу волгоградца фото его мамы

Сотрудники подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Волгоградской области откликнулись на трогательную просьбу жителя Волгограда найти фотографию его мамы, которой уже давно нет в живых. Мужчина остался без матери, когда ему было 8 лет. После гибели женщины мальчика отправили в детский дом. Однако ни у него, ни у его родственников не сохранилось фотографий близкого человека. Образ мамы оставался у него только в памяти.