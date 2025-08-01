Спорт

Футболистки волгоградского «Ротора» разгромили «Факел» в Первой лиге

Спорт 01.08.2025 13:01
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01.08.2025 13:01


Накануне, 31 июля, в Волгограде на стадионе «Пищевик» прошел матч третьего тура Первой лиги среди женских команд зона СФФ «Центр» между СШ «Ротор» и воронежским клубом «ФА Факел». Сине-голубые уверенно разгромили гостей со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне в группе СФФ «Центр» в два круга в формате матчей дома и на выезде сражаются за единственную путевку в финальный этап турнира пять клубов - СШ «Ротор», «ФА Факел», «Академия футбола», СШ «Факел-Сталь» и брянский «Спартак».

СШ «Ротор» и ФА «Факел» начали турнир неудачно. Но, если волгоградки проиграли только один матч и традиционно сильной тамбовской «Академии футбола» на выезде (1:4), то ФА «Факел» потерпел сокрушительные поражения в воронежском дерби от СШ «Факел - Сталь» (0:9) и брянского «Спартака» - 0:6. 

Как и в прошлом сезоне, костяк сине-голубых составляют юные футболистки. Также отметим, в настоящий момент команду возглавляет специалист Павел Братухин.

Первый матч в истории на стадионе «Пищевик» в рамках Первой лиги прошел при полном доминировании хозяек. Сине-голубые оправдали статус фавориток и показали яркую и атакующую игру. В середине первого тайма Камилла Киричкова открыла счет дальним и красивым ударом со штрафного. Далее сине-голубые продолжили создавать моменты, но до перерыва не смогли их реализовать. При этом и воронежским спортсменкам не удалось взломать оборону оппоненток. В итоге при минимальном преимуществе СШ «Ротор» команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма волгоградские футболистки организовали прессинг на чужой половине, в результате чего хозяйки перехватили игровой снаряд и пошли в атаку. И Киричкова, получив возможность, снова приложилась к мячу с дальней дистанции и не оставила шансов голкиперу. Тем самым - Камилла оформила дубль.

Вскоре подопечные Братухина воспользовались очередной ошибкой соперниц в своей штрафной. Повторно сработал прессинг сине-голубых, благодаря которому Алена Гаркушина с края результативно пробила по воротам и установила окончательный счет матча - 3:0 в пользу волгоградской команды.       

Таким образом, «Ротор» заработал три очка в розыгрыше Первой лиги-2025. В следующем матче сине-голубые 10 августа встретятся с брянским «Спартаком» в гостях, а затем 17 августа дома примут СШ «Факел-Сталь».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)

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