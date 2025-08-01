Происшествия

«Огороды засохли»: хутор под Волгоградом 2,5 месяца выживает без воды

Происшествия 01.08.2025 15:50
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01.08.2025 15:50


Жители хутора Сеничкин муниципального округа город Михайловка Волгоградской области с середины мая не видят ни капли воды в кранах. Как рассказали ИА «Высота 102» селяне, в населенном пункте вышла из строя единственная подземная скважина, которая обеспечивала централизованное водоснабжение. 

- Цивилизованный водопровод провели в хуторе еще в 2017-2018 годах. Народ тогда радовался, что заживет по-человечески. Но все закончилось в мае с поломкой скважины. Не выручают и колодцы, у кого они остались. Воды там очень мало. Хватает на поливку двух деревьев утром и вечером, - жалуются люди. 

Вода в водопроводе и раньше была плохая, с большим количеством железа. Но помыть, полить сад было можно. Однако после выхода из строя скважины ситуация стала критической. 

- У многих засохли огороды, а ведь у людей еще есть скотина, ее надо поить. У кого есть деньги и машины, углубляют колодцы и возят воду из других населенных пунктов. От администрации Михайловки воду привозят всего лишь раз в неделю, на весь хутор, где больше 200 человек проживают, всего тонны три. Да и то, пить ее тоже нельзя. Для личного употребления приходится покупать пятилитровые баклажки, в итоге набегают приличные суммы, - продолжили собеседники информагентства. 

С мая жители Сеничкина просят власти Михайловки помочь им в решении проблемы с водой. Скважину можно реанимировать, если прочистить оборудование от скопившейся глины. Но этого не сделано до сих пор. 

- В настоящее время решается вопрос об изыскании средств и выборе подрядчика для проведения работ по реновации скважины, - отвечают чиновники на жалобы селян. 


Сколько продлится этот поиск и когда появится вода в селе, никто не знает. По предварительным данным, на очистку скважины требуется немногим более 2 миллионов рублей. Но и такие деньги изыскать в бюджете пока не могут. 

Между тем, жители домов с газовым отоплением с ужасом ждут холодов. Ведь для работы газовых котлов тоже нужна вода. Если она не появится,  обогревать дома будет нечем. 

Фото V102.RU (архив)

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