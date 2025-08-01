



Сегодня, 1 августа, в Волгограде и области сотрудники Госавтоинспекции массово проверяют водителей, передает V102.RU.

- При проведении рейдовых мероприятий применяется скрытый контроль, когда на служебных автомобилях без специальной цветографической окраски осуществляется патрулирование и при выявлении нарушителей информация передается нарядам ДПС для их задержания, - сообщили в Главке.

В первую очередь полицейские ориентированы на пресечение грубых нарушений ПДД и выявления технически неисправного или не зарегистрированного транспорта.

В случае выявления нарушений, автомобили с помощью эвакуаторов увозят на штрафстоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области