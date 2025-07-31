Глава СК взял на контроль дело о подростках-грабителях из Волгограда

Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств совершения подростками противоправных действий в Волгограде.
Ранее сообщалось о задержании троих молодчиков, которые беспричинно избили и ограбили двоих горожан в Тракторозаводском районе. Грабителями оказались 15-летний, 17-летний и 18-летний жители Волгограда. Выяснилось, что задержанные еще и издевались над своими жертвами, поджигая им волосы.
По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело.