Три поросенка держат в страхе жителей ЖК «Комарово» в Волгограде

В Советском районе Волгограда в ЖК «Комарово» поселились три свиньи. Как сообщает V102.RU, местные жители из окна многоквартирного дома сняли на видео забавы пятачков во дворе и выложили в Сеть.





На кадрах видно, как животные принимают грязевые ванны между асфальтированными дорожками.

По словам местных жителей, свиней сняли у дома №71 по ул. Янки Купалы в ЖК «Комарово». Этот дом находится на границе жилого комплекса. Рядом расположен частный сектор и, вероятно, животные пришли именно оттуда.

Как часто свиньи приходят в гости к обитателям девятиэтажек - не сообщается. Жители ЖК говорят, что боятся пятачков, так как это крупные и непредсказуемые животные. Также свиньи портят газоны и уничтожают клумбы.

Видео: Жесть Волгограда / t.me