До новых штрафов у волгоградцев осталось 10 дней





Сегодня, 1 августа, подписан закон о внесении изменений в административный кодекс Волгоградской области, которые призваны укрепить порядок на улицах города и повысить эффективность предупреждения совершения административных правонарушений.

Напомним, поправки в КОаП внесли депутаты областной думы на последнем заседании. Они касаются усиления мер административной ответственности за нарушение обязательных требований в сферах благоустройства, охраны окружающей среды, ветеринарии, землепользования, охраны общественного порядка и общественной безопасности, а также транспортного обслуживания населения. Изменения, в частности, предусматривают увеличение в разы размера штрафов за ночной шум, парковку на зеленой зоне, гадание на улицах. Причем новые штрафные санкции будут едиными как для Волгограда, так и для области.



Согласно статистике, вышеперечисленные правонарушения являются самыми распространенными – на них чаще всего жалуются жители. Это подтверждает статистика. Так, за период 2022-2024 гг. в указанных сферах общественных отношений (13 статей Кодекса) было совершено 88 913 административных правонарушений, что составило 98 % от всех административных правонарушений, совершенных на территории региона (90 565). В том числе, в 2022 году - 28 230 правонарушений или 97%, в 2023 году – 31 256 или 99%, в 2024 году – 29 427 или 99 %.



Особенно высоким остается уровень правонарушений в сфере благоустройства. При том, что на создание благоприятной среды проживания тратятся немалые средства, поэтому важно сохранить то, что уже функционирует и приносить радость жителям. К сожалению, приведенные цифры свидетельствует об отсутствии тенденции к снижению количества административных правонарушений. А по некоторым позициям, в частности, в сфере охраны общественного порядка, транспортного обслуживания, наоборот, зафиксирован рост.



Принятые поправки должны обеспечить законные интересы жителей региона, создать комфортную среду для жизни, а также оговаривают нанесение ущерба, нанесенного правонарушениями.



Напомним , ранее V102.RU подробно рассказывало о новых штрафных санкциях, которые начнут действовать с 10 августа. Например, за парковку на зеленой зоне с 10 августа штраф за парковку на газоне для граждан увеличится от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За безбилетный проезд теперь придется заплатить не 500 рублей, как раньше, а 2 тысячи.