Расследования

Душительнице Ахметовой-Мсхаладзе не удалось избежать наказания за угрозы убийством

Расследования 24.09.2024 16:26
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24.09.2024 16:26


Сегодня, 24 сентября, Дзержинский районный суд Волгограда оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты 25-летней Анастасии Мсхаладзе (Ахметовой), которую признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию своей малолетней дочери и двум эпизодам угрозы убийством при помощи бейсбольной биты и электрошокера, передает V102.RU.

По совокупности совершенных преступлений 8 августа текущего года мировым судьей судебного участка № 137 ей было назначено наказание в виде 380 часов обязательных работ.

— Осужденная обжаловала приговор. Просила отменить судебный акт первой инстанции, приняв по делу новое решение с вынесением оправдательного приговора, либо снизить наказание на менее суровое. Районный суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор мирового судьи оставил без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения, - сообщили в районном суде. 

Женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 119 УК РФ. Ее признали виновной по всем статьям. При рассмотрении уголовного дела свою вину Мсхаладзе не  признала.

По материалам дела, Мсхаладзе (Ахметова) не исполняла надлежащим образом обязанности по воспитанию своей дочери 2023 года рождения. Женщина с июня по ноябрь 2023 года вела аморальный образ жизни, не занималась ребенком, злоупотребляла алкоголем и не работала. Зная о проблемах со здоровьем дочери, она не уделяла ей должной заботы и внимания. Фактически девочку воспитывали мама и бабушка Мсхаладзе (Ахметовой). Сама она жила отдельно от дочери.

Установлено, что в июне 2023 года Мсхаладзе, находясь с дочерью в одной квартире в Тракторозаводском районе, применила в отношении нее физическое насилие. Она душила 8-месячную дочь подушкой и снимала все на видео.

В октябре 2023 года Мсхаладзе высказывая угрозы в адрес своей знакомой, нанесла ей не менее одного удара деревянной битой по голове, а также направила курьером по месту жительства последней два цветка гвоздики в траурной ленте «Вечная память». Также она высказала в адрес этой же знакомой словесную угрозу убийством. При этом с целью придания реальности угрозы подсудимая нанесла ей удары электрошокером в область шеи и живота. 

Ранее, напомним, суд лишил Мсхаладзе (Ахметову) родительских прав. Волгоградке предстоит выплачивать алименты на содержание дочери до достижения последней возраста 18-ти лет.

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