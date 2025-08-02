



Даже самые безопасные для употребления в пищу грибы могут нести скрытую угрозу для человека. Ежегодно большое количество грибников попадают в больницы после «тихой» охоты. Причиной отравлений становятся не только известные ядовитые виды, но и обычные съедобные грибы, которые превращаются в настоящие «токсичные губки».

В какой период и где безопасно собирать грибы, и какие виды представляют наименьшую угрозу для человека, рассказала начальник отдела химико-токсикологических исследований испытательной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Надежда Терехова.

– Согласно исследованиям, грибы являются непревзойденными накопителями радиоактивного цезия. Их способность концентрировать этот элемент поразительна – уровень содержания в 20 раз превышает показатели даже самого загрязненного участка лесной подстилки, – поясняет специалист. – Особенно интенсивно аккумулируют радиацию грибы, произрастающие на переувлажненных лесных участках. Среди рекордсменов по поглощению радиоактивных веществ – маслята, подосиновики, подберёзовики, свинушки, рыжики, а также волнушки розовые, грузди и подгруздки тёмные.

Данные виды грибов имеют особенное расположение мицелия в верхних слоях почвы, где концентрация опасных веществ достигает максимальных значений. Также способствует накоплению вредных веществ высокое содержание в телах грибов калия, который поглощает радиоактивный элемент цезий-137.

– Грибница, впитывая вещества с обширной территории, может концентрировать в плодовых телах вредные элементы даже на чистых почвах. Это означает, что повышенное содержание опасных веществ не всегда связано с экологическими проблемами региона. Промышленные выбросы переносятся воздушными массами и выпадают с дождями даже в экологически благополучных районах, делая их потенциально опасными, – объясняет Надежда Терехова.

Меньше всего радиоактивных веществ содержится в лисичках, опятах, диких шампиньонах, сыроежках, строчках и вешенках. Относительно безопасными также можно считать грибы с белой мякотью, представители семейства зонтичных и дождевики, хотя они и накапливают несколько больше опасных для организма веществ.

– Первые грибы после засушливого периода представляют особую опасность из-за повышенного накопления токсичных элементов. Перезрелые экземпляры содержат больше вредных соединений, поэтому их сбор нежелателен. Избегайте также сбора грибов вдоль автомагистралей, в промышленных районах и городской черте, – предупреждает токсиколог.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinskiy