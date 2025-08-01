Телеком

Продажи умных колонок выросли в рознице на 77% – T2

Телеком 01.08.2025 16:20 Реклама
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01.08.2025 16:20 Реклама

T2, российский оператор мобильной связи, сравнил продажи умных устройств и смартфонов в салонах связи в 2024 и 2025 годах. Наивысший рост зафиксирован среди категории умных колонок – на 77%, преимущественно из-за расширения матрицы колонками «Сбера». В количестве проданных смартфонов приросли Realme, Tecno и Xiaomi. 
Т2 проанализировала категории покупок клиентов в салоне связи оператора и выявила увеличение спроса на товары категории умных колонок на 77% в первом полугодии 2025 года по сравнению с I-II кварталами 2024 года. При этом продажи техники для видеонаблюдения и ТВ-приставок не изменились.
Специалисты связывают тенденцию к увеличению покупок умных колонок ростом популярности этих устройств у пользователей, проведением промомероприятий в торговых точках, а также с расширением матрицы умными системами «Сбера». В апреле 2025 года полки салонов связи пополнились умными колонками Sber Home и Sber Mini 2. К июню продажи устройств выросли до 13 раз. При этом количество покупок умных колонок от VK остается среди клиентов Т2 на стабильном уровне.
По итогам января-июня 2025 года число проданных смартфонов осталось на уровне прошлого года в штуках и деньгах, при этом ряд брендов увеличились в продажах. Наивысший рост в количестве экземпляров показали смартфоны Realme – 12,6%, на втором месте Tecno – 7,4%, на третьем – Xiaomi – 5%. Также небольшой прирост в продажах зафиксирован среди товаров производства Samsung и HONOR.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280, erid: 2SDnjboKVPk

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