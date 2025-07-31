Адвокат Григорьев занялся делом погибшего от взрыва в Волгограде подростка

К делу погибшего в Волгограде от взрыва боеприпаса 14-летнего подростка подключился адвокат Виталий Григорьев, который стал известным из-за участия в резонансных делах, сообщает V102.RU. Защитник сообщил интересные подробности дела, в частности, о других находках, которые были обнаружены в квартире после взрыва.

- 14-летний подросток подорвался в собственной квартире. По версии следствия, он сам принес домой боеприпас времен Великой Отечественной войны. Ребенок состоял в патриотическом поисковом клубе, увлекался раскопками. В момент взрыва дома был только его старший брат. Родители — на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Волей-неволей мне снова доводиться представлять одного из участников, - сообщил Григорьев в своем Telegram-канале.

По словам защитника, подросток был увлечен раскопками и поиском предметов ВОВ. Об этом, напомним, ранее сообщало и следствие.

- Ездил на вахты, под присмотром взрослых помогал в обнаружении останков бойцов, участвовал в восстановлении памяти о войне. О его участии знали родители. В организованных поездках всегда был порядок, безопасность, опытные наставники. Но, как выяснилось, подросток и самостоятельно выходил на «раскопки», в том числе вблизи мест былых сражений. Именно там, скорее всего, и был найден снаряд, который он принёс домой, - рассуждает юрист.

- И это — не единичный случай. В квартире обнаружили ещё не менее 10 подобных предметов, потенциально опасных для жизни и здоровья, - написал Григорьев.

В этой связи юрист призвал родителей, но уже как отец, интересоваться и следить за увлечениями своих детей.

- Да, хочется верить, что «мальчик занят полезным делом» — но не всегда мы знаем, где заканчивается полезное, и начинается смертельно опасное, - заключил Виталий Григорьев.

Напомним, 29 июля около 13 часов в одной из квартир дома №72 на улице Морская в Красноармейском районе прогремел взрыв. По версии следствия, в квартире сдетонировал боеприпас, предположительно, времен Великой Отечественной войны, в результате чего погиб 14-летний мальчик. Уголовное дело возбуждено по ч. 1. ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СУ СКР по Волгоградской области