Федеральные новости

Уехавший из России Макаревич оскорбил композитора Александру Пахмутову

Федеральные новости 01.08.2025 14:49
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01.08.2025 14:49


Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) раскритиковал творчество народной артистки СССР, легендарного композитора Александры Пахмутовой, передает V102.RU со ссылкой на интернет-издание Lenta.ru. 

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором, заявив, что ранее у артистки были хорошие песни, но ее новые композиции показались ему ужасными. 

— Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать, — резко высказался музыкант в одном из интервью. 

После такого спича артиста в соцсетях в его адрес посыпались гневные комментарии. Глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и вовсе призвал лишить иноагента Макаревича гражданства и закрыть въезд в страну на 50 лет.  

— Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову, —  встал на ее защиту Бородин. 

Напомним, Александра Пахмутова родилась в Сталинграде в поселке Бекетовка, сейчас это Кировский район Волгограда. Она является почетным гражданином Волгоградской области. В день её 95-летия президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.

Фото: Александра Пахмутова / t.me

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