Уехавший из России Макаревич оскорбил композитора Александру Пахмутову





Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) раскритиковал творчество народной артистки СССР, легендарного композитора Александры Пахмутовой, передает V102.RU со ссылкой на интернет-издание Lenta.ru.

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором, заявив, что ранее у артистки были хорошие песни, но ее новые композиции показались ему ужасными.

— Когда она пыталась в поздние годы уже писать что-то такое, как ей казалось, современное для групп — это было ужасно. Было неудобно ей отказывать, — резко высказался музыкант в одном из интервью.

После такого спича артиста в соцсетях в его адрес посыпались гневные комментарии. Глава проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и вовсе призвал лишить иноагента Макаревича гражданства и закрыть въезд в страну на 50 лет.

— Андрей Макаревич, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову, — встал на ее защиту Бородин.

Напомним, Александра Пахмутова родилась в Сталинграде в поселке Бекетовка, сейчас это Кировский район Волгограда. Она является почетным гражданином Волгоградской области. В день её 95-летия президент России Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за особые заслуги в развитии музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую работу.

Фото: Александра Пахмутова / t.me