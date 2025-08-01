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Летний рост популярности: число пользователей интерактивного ТВ «Ростелекома» в регионе превысило 100 тыс.

Телеком 01.08.2025 17:40 Реклама
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01.08.2025 17:40 Реклама


Число волгоградцев, которые пользуются интерактивным телевидением «Ростелекома» (развлекательный сервис Wink), превысило 100 тысяч. Наиболее высокий спрос на услугу наблюдается летом. С мая количество подключений к сервису в Волгоградской области выросло на 44%. Больше всего новых пользователей цифрового ТВ провайдера появилось в Иловлинском, Городищенском и Михайловском районах. 
Александр Черноиванов, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Пропускная способность оптических каналов интернета, через которые идет телевизионное вещание, гарантирует качественную передачу сигнала. Наши абоненты легко поймут, о чем я говорю — это отменное изображение в HD-качестве без помех и зависаний. С помощью услуг “Ростелекома” лето становится интереснее благодаря возможности наслаждаться кино и ТВ не только дома или на даче, но и в отпуске. Сервис доступен в любой точке мира и позволяет просматривать фильмы, сериалы и передачи онлайн или в записи».
Рост популярности интерактивного телевидения среди волгоградцев специалисты провайдера связывают в том числе со стартовавшей в мае акцией «Тест-драйв». По условиям акции любой новый абонент может протестировать качество услуг, пользуясь сервисами «Ростелекома» 30 дней бесплатно. Предложение распространяется на тарифы из линейки «Технологии развлечения» и «Технологии выгоды». В пакеты входят 202 ТВ-канала, 27 000 фильмов и сериалов популярного онлайн-кинотеатра Wink, мобильная связь (до 5 сим-карт). 
Валерий Подколзин, абонент «Ростелекома» из города Михайловка: «В особенно жаркие дни остаемся дома и устраиваем дни кино. Благо, выбор с “Ростелекомом” у нас огромный. Если вдруг мнения разделились, выручают технологии. Интерактивное ТВ позволяет подключать до пяти устройств и смотреть каждому свой контент автономно. Я, например, параллельно с семейными киносеансами следил на планшете за ходом Клубного чемпионата мира по футболу. А вообще, с удовольствием смотрим комедии, мультфильмы, любим познавательные передачи про путешествия и сказки».
Кстати, в июльской афише видеосервиса Wink часть новинок — эксклюзивный семейный контент. Пользователи интерактивного ТВ от «Ростелекома» могут увидеть их одними из первых, начиная с даты выхода фильмов на большие экраны. Мультфильм «Геройчики. Незваный гость» (0+), сказки «Соловей против Муромца» (6+) и «Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица"» (6+), комедия «Поле чудес» (6+) уже доступны для просмотра. 
Найти дополнительную информацию, оставить заявку на подключение сервисов и услуг «Ростелекома» можно самостоятельно на сайте провайдера или обратиться в отдел продаж по номеру 8 800 1000 800.
Фото: ПАО «Ростелеком»
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneTRySAnzkz

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