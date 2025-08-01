Андрей Бочаров наградил митрополита Феодора орденом Александра Невского

Сегодня, 1 августа, губернатор Андрей Бочаров вручил награды Волгоградской области и РФ выдающимся жителям региона. Как сообщили V102.RU в обладминистрации, в числе награжденных - митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Впервые в истории региона ему вручен орден Святого благоверного князя Александра Невского - эта награда была учреждена в Волгоградской области в декабре 2022 года.

- Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыко, спасибо вам за ваше неустанное пастырское служение, за духовные Труды, направленные на сохранение и приумножение традиционных духовно-нравственных ценностей нашего народа, - сказал губернатор на торжественной церемонии, которая состоялась в зале Воинской и Трудовой Славы.





Андрей Бочаров поблагодарил митрополита Феодора за сбережение исторической памяти и правды, за большой личный вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия.

Отдельно губернатор отметил семью Гавриленко, награжденную медалью ордена «Родительская слава».





- Уважаемые Владимир Васильевич и Валентина Николаевна, вы дали жизнь и воспитали шестерых сыновей — ответственных, трудолюбивых, активных, неравнодушных ребят. Один из ваших сыновей, Иван, достойно выполняет задачи специальной военной операции, с оружием в руках защищает нашу Родину от современных фашистов и нацистов. Иван Владимирович неоднократно отмечался командованием, награжден боевыми наградами. Уважаемые Владимир Васильевич и Валентина Николаевна, в вашем лице всем многодетным семьям, семьям с детьми от имени жителей Волгоградской области, от всех нас: спасибо за непростой, но очень важный и благородный родительский труд. Мы желаем Ивану и всем защитникам нашей Родины выполнить все стоящие перед ними задачи и вернуться домой с Победой, - пожелал глава региона.

Губернатор в ходе торжественной церемонии вручил награды от имени президента России, от имени жителей Волгоградской области. Кроме того, вместе с председателем комитета ГД ФС РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым, глава области передал волгоградцам заслуженные награды от имени председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за вклад в организацию и проведение международного форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее».

Среди награжденных - общественники и журналисты, представители разных сфер общества.









- Своим каждодневным трудом на предприятиях и организациях реального сектора экономики, социальной сферы, в религиозных и общественных организациях, в органах власти всех уровней, в средствах массовой информации вы вносите важный вклад в развитие и процветание своей малой родины, Волгоградской области и всей нашей большой страны, — отметил Андрей Бочаров.

Фото: администрации Волгоградской области