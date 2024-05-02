Расследования

Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонии

Расследования 02.05.2024 14:32
0
02.05.2024 14:32



Сегодня, 2 мая, в Волгограде огласили приговор Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову по уголовному делу об убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе. 

Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в зависимости от роли и степени участия Крючкову назначено 16 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев, Кауркину - 15 лет с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а Швецову - 8,5 лет с ограничением на 1 год. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2021 года  Крючков, Кауркин и Швецов, надев медицинские маски и перчатки, под видом покупки игровой приставки пришли в квартиру 23-летнего IT-специалиста. Они ограбили потерпевшего, а потом убили выстрелом в голову.

Потерпевший сам пустил убийц в свою квартиру, думая, что они покупатели. Проникнув в жилище, они ударили его резиновой дубинкой по голове, после чего, направили на него пистолет системы Макарова. Угрожая убийством, они заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного телефона. 

Позже осознав, что потерпевший увидел их лица и сможет опознать в случае обращения в правоохранительные органы, Крючков выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Забрав принадлежащие ему мобильный телефон, наушники, денежные средства и банковские карты, Крючков, Кауркин и Швецов с места преступления скрылись, причинив ущерб на сумму 181 324 рублей. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее V102.RU подробно сообщало, как проходил процесс по этому уголовному делу.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.05.2024 16:09
Расследования 02.05.2024 16:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2024 11:46
Расследования 02.05.2024 11:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2024 11:07
Расследования 02.05.2024 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.05.2024 00:05
Расследования 02.05.2024 00:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.04.2024 07:43
Расследования 30.04.2024 07:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2024 16:49
Расследования 28.04.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2024 13:58
Расследования 28.04.2024 13:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2024 09:52
Расследования 28.04.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2024 12:34
Расследования 27.04.2024 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2024 12:22
Расследования 27.04.2024 12:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2024 12:05
Расследования 27.04.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2024 09:22
Расследования 27.04.2024 09:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2024 06:40
Расследования 27.04.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2024 15:28
Расследования 26.04.2024 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2024 15:27
Расследования 26.04.2024 15:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:29
Александра Пахмутова на прощание пообещала волгоградцам еще что-нибудь придуматьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:09
Распустила косы и уже не рыдает: в Волгограде 24-летней детоубийце Аккубековой продлили арестСмотреть фотографии
15:40
ЕвроХим-ВолгаКалий открыл магазин в новом микрорайоне «Дубовая роща»Смотреть фотографии
15:39
«Пролежал несколько часов»: автокран упал на ремонтируемом мосту в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Банк России выпустил новую серию 10-рублевых монетСмотреть фотографии
14:32
Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
В Волгоградской области налепили тонну подозрительных котлет и тефтелейСмотреть фотографии
13:30
График планового отключения горячей воды в мае опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:01
На СВО погиб житель Камышина Александр РодионовСмотреть фотографии
12:51
На Спартановке заменили 48-метровый отрезок старого трубопроводаСмотреть фотографии
12:35
«Дети затерли до дыр»: на благоустроенной за миллионы улице Елецкой облысел новый газонСмотреть фотографии
12:17
Волгоградцам объяснили причину появления апрельских счетов за отоплениеСмотреть фотографии
11:46
Расчленитель Масленников и каннибал Малышев встретились на СВОСмотреть фотографии
11:07
Бастрыкина возмутил погром на могилах участников СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:46
В «Царицынской опере» состоялась премьера новаторских «НЕмаленьких трагедий»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом грузовая «ГАЗель» насмерть сбила пешехода и перевернуласьСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
На севере Волгоградской области раньше срока распустились лазоревые цветкиСмотреть фотографии
09:54
Платные автобусы до кладбищ пустят в Волгограде на ПасхуСмотреть фотографии
09:47
Волгоградский 400-летний дуб-гигант претендует на звание главного дерева РоссииСмотреть фотографии
09:32
Центр Волгограда перекрыли перед первой репетицией парадаСмотреть фотографии
08:28
«Пройти хотя бы по краешку легендарной судьбы»: волгоградка написала стихи для новой песни ПахмутовойСмотреть фотографии
08:15
Поезд Новокузнецк-Кисловодск прибудет в Волгоград с задержкой из-за ДТПСмотреть фотографии
00:05
Укравших флаги с могил бойцов СВО задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:21
Наперекор ФАС. Цена десятка яиц взлетела в Волгограде накануне ПасхиСмотреть фотографии
20:38
Автомеханик из Михайловки потерял в страшном пожаре дом. Семья просит земляков о помощиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
«Зал плачет»: в Волгограде Долина и Абдразаков исполнили хиты ПахмутовойСмотреть фотографии
17:51
Военная техника, бой подушками и краски-холи: в Волгограде Первомай встретили спортомСмотреть фотографии
17:11
РПН: что может привести к отравлению при окрашивании яицСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде новорожденную спасли от смертоносного тромба в сердцеСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде впервые обнародуют семейные архивы ПахмутовойСмотреть фотографии
 