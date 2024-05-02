Убийцам IT-специалиста в Волгограде дали на троих 39,5 лет колонии





Сегодня, 2 мая, в Волгограде огласили приговор Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову по уголовному делу об убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе.

Как сообщила V102.RU руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, в зависимости от роли и степени участия Крючкову назначено 16 лет колонии с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев, Кауркину - 15 лет с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, а Швецову - 8,5 лет с ограничением на 1 год. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 30 сентября 2021 года Крючков, Кауркин и Швецов, надев медицинские маски и перчатки, под видом покупки игровой приставки пришли в квартиру 23-летнего IT-специалиста. Они ограбили потерпевшего, а потом убили выстрелом в голову.

Потерпевший сам пустил убийц в свою квартиру, думая, что они покупатели. Проникнув в жилище, они ударили его резиновой дубинкой по голове, после чего, направили на него пистолет системы Макарова. Угрожая убийством, они заставили сообщить данные банковских карт, а также пароль от мобильного телефона.

Позже осознав, что потерпевший увидел их лица и сможет опознать в случае обращения в правоохранительные органы, Крючков выстрелил ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Забрав принадлежащие ему мобильный телефон, наушники, денежные средства и банковские карты, Крючков, Кауркин и Швецов с места преступления скрылись, причинив ущерб на сумму 181 324 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее V102.RU подробно сообщало, как проходил процесс по этому уголовному делу.

Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области