Расследования

Под Волгоградом жительница Рязани получила 16 лет за сбыт 1,2 кг мефедрона

Расследования 01.08.2025 12:39
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01.08.2025 12:39


Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Рязани за сбыт крупной партии сильнодействующих веществ. Как сообщает V102.RU, женщина приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима. 

Установлено, что подсудимая с марта по июнь прошлого года пыталась осуществить незаконный сбыт синтетических веществ на территории ряда регионов, в том числе Волгоградской области. 

Фигурантка дела была задержана на территории села Пичуга в Дубовском районе при попытке реализации мефедрона массой более 1,2 килограммов. 

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.

Как уточнила официальный представитель прокуратуры по региону Оксана Черединина, жительница Рязани ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Однако после освобождения она вновь взялась за старое. 

Фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области

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