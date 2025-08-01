



Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 38-летней жительницы Рязани за сбыт крупной партии сильнодействующих веществ. Как сообщает V102.RU, женщина приговорена к 16 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что подсудимая с марта по июнь прошлого года пыталась осуществить незаконный сбыт синтетических веществ на территории ряда регионов, в том числе Волгоградской области.

Фигурантка дела была задержана на территории села Пичуга в Дубовском районе при попытке реализации мефедрона массой более 1,2 килограммов.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД России по региону.

Как уточнила официальный представитель прокуратуры по региону Оксана Черединина, жительница Рязани ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Однако после освобождения она вновь взялась за старое.

Фото пресс-службы УФСБ России по Волгоградской области