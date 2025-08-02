Под Волгоградом задержали подростков-мотограбителей





Полицейские задержали в Городищенском районе Волгоградской области двоих 17-летних подозреваемых в уличном грабеже. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, подростки сознались в преступлении.

Установлено, что несовершеннолетние причастны к преступлению, которое было совершено в Городищенском районе несколько дней назад. Тогда в полицию обратился 46-летний житель поселка Самофаловка с заявлением о грабеже.

По его словам, у магазина у него произошел словесный конфликт с двумя неизвестными, которые ударили его по лицу, вырвали сумку с телефоном и деньгами, а потом скрылись на мотоциклах.

Подозреваемые были установлены. Один из задержанных сказал, что деньги в сумме 4300 рублей они потратили.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области