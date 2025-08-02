Экология

В Волгоградской области разрешили застрелить 9 пятнистых оленей

Экология 02.08.2025 06:20
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02.08.2025 06:20


Охотникам в Волгоградской области разрешено застрелить 36 благородных и 9 пятнистых оленей. Как сообщает V102.RU, такие данные содержатся в новой редакции документа «Об утверждении лимита и квот добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях на территории Волгоградской области с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года».

Так, в текущем периоде также разрешено добыть 177 лосей, 3793 косули сибирские и 329 барсуков.

Согласно документу, больше всего благородных оленей - 11 особей - можно будет застрелить в Новоаннинском районе. По 7 и 6 оленей этого вида разрешено добыть в Киквидзенском и Жирновском районах соответственно.

Охота на пятнистых оленей будет возможна только в двух районах - Жирновском и Калачевском.

Фото сгенерировано при помощи ИИ Kandinskiy

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