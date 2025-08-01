







Мегаакция «50 подарков любимым» стартует в юбилейном для Торгушки году.

— Если с 01 августа по 04 октября 2025 зайдешь в наш ТЦ, сделаешь несколько простых движений, тебе гарантированы подарки и шанс забрать главные призы! — сообщают организаторы. — В конце акции будут разыгрываться 5 сертификата на 50000 рублей каждый!!! на шопинг в ТЦ «Ворошиловский».

Условия участия:

• делай покупку от 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ (кроме «Перекрестка») с 01.08.2025 по 04.10.2025;

• показывай чек на промо-стойке на первом этаже ТЦ;

• заполняй купон-анкету — это можно делать после каждой покупки от 5000 рублей, но не больше трех раз в день;

• забирай гарантированный подарок: ручка, брелок, сумка-шоппер или бутылка для воды — все на удачу!

Гарантированных подарков не так уж много, так что поспеши!

И еще!!! В этот раз Генеральный партнер Акции магазин IPixel предоставит крутые подарки от бренда Dyson, их можешь выиграть именно ты!

Так же подарки будут предоставлены официальными партнерами Акции: магазинами «Золотое яблоки», «Kuchenland» и детской игровой комнатой «Джунгли».

Розыгрыш главных призов среди всех участников пройдет 04 октября 2025 в (время уточняется) на ВК-канале ТЦ «Ворошиловский».

Хочешь больше инфы об организаторе, правилах, призах и как все забрать? Загляни на сайт! Voroshilovskiy-tc.ru

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