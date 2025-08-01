



Волгоградцев предупредили о появившейся фейковой новости о якобы расследовании СК по региону диверсии на железной дороге вблизи Котельниково, где проходит маршрут снабжения ВС РФ.

На самом же деле, сообщает V102.RU со ссылкой на ресурс «Война с фейками», видео с представителями управления регионального следственного комитета создано искусственным интеллектом. Особенно это заметно на видеокадрах по текстуре зубов и неестественной мимике представителя ведомства.

Также выдает подделку и изображение на заднем фоне, где указана Кемеровская область, а не Волгоградская. А на видео почему-то вещает про другой регион и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу Юлия Андреева.

В оригинальном же видеоролике она дает комментарий о расследовании уголовных дел об эксплуатации неисправного трамвая, а не о минировании железной дороги.

Скриншот: Война с фейками Волгоградская область / t.me