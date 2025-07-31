На юге Волгограда рецидивист на улице сорвал две золотые цепи с женщины





В Волгограде оперативники задержали 39-летнего неоднократно судимого местного жителя, который подозревается в краже двух золотых цепочек. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел в Красноармейском районе на улице.

Днем 26 июля неизвестный мужчина подбежал к волгоградке, сорвал с шеи две золотые цепочки и скрылся. После нападения 37-летняя женщина сразу же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции оперативно установили личность преступника и задержали его. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что сдал похищенное в скупку, а деньги потратил на личные нужды.

- В настоящее время мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уличному грабителю грозит до 4 лет лишения свободы.