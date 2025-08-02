Общество

На юге Волгограда за 1,6 млн рублей снесут 73-летнюю двухэтажку

Общество 02.08.2025 09:11
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02.08.2025 09:11


В Волгограде готовятся к сносу аварийной двухэтажки в Красноармейском районе, которая была построена 73 года назад. Как сообщает V102.RU,в  настоящее время городские власти ищут подрядчика, который демонтирует здание на ул. Бобровская, 7 за 30 дней.

Начальная стоимость контракта составляет чуть более 1,6 миллиона рублей.

Для сноса выбран механический метод обрушения здания с помощью специальной техники с образованием зон развала. При таком методе конструкции не сохраняются, поэтому подлежат вывозу на полигон для захоронения.

Двухэтажное здание на 19 квартир было построено в 1952 году. Перекрытия, перегородки и стены многоквартирного дома деревянные. Облицовка кирпичная. 

Перед сносом двухэтажку отключат от всех коммуникаций и обнесут забором. 

Дом на ул. Бобровская, 7 был признан аварийным осенью 2013 года. Жильцов расселили. 

Фото из архива V102.RU

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