На юге Волгограда за 1,6 млн рублей снесут 73-летнюю двухэтажку

В Волгограде готовятся к сносу аварийной двухэтажки в Красноармейском районе, которая была построена 73 года назад. Как сообщает V102.RU,в настоящее время городские власти ищут подрядчика, который демонтирует здание на ул. Бобровская, 7 за 30 дней.

Начальная стоимость контракта составляет чуть более 1,6 миллиона рублей.

Для сноса выбран механический метод обрушения здания с помощью специальной техники с образованием зон развала. При таком методе конструкции не сохраняются, поэтому подлежат вывозу на полигон для захоронения.

Двухэтажное здание на 19 квартир было построено в 1952 году. Перекрытия, перегородки и стены многоквартирного дома деревянные. Облицовка кирпичная.

Перед сносом двухэтажку отключат от всех коммуникаций и обнесут забором.

Дом на ул. Бобровская, 7 был признан аварийным осенью 2013 года. Жильцов расселили.

Фото из архива V102.RU