В Волгограде с заслуженного пожарного смыли сажу и копоть пожаров





В Волгограде отправили на заслуженный отдых старшего инструктора газодымозащитной службы пожарно-спасательной части Константина Рыбникова. Как рассказали V102.RU в пресс-службе главка МЧС, проводили опытного специалиста по традиции с помощью необычного обряда.





Сотрудник посвятил службе в пожарной охране более 20 лет. В торжественной обстановке все присутствующие выстроились у пожарной части, где был зачитан приказ.

По традиции МЧС России, уйти на пенсию можно только после определенного обряда, смыв с себя сажу и копоть пожаров. Сотрудника под гул сирен и аплодисменты омыли водой из пожарных рукавов.

Видео и фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области