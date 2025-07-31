В Волгограде 14 человек осудили за хищения с НПЗ на 15,5 млн рублей

Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор преступной группе из 14 человек за покушение на хищение с нефтеперерабатывающего завода продукции на 15,5 миллиона рублей, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, в зависимости от роли каждого они осуждены на срок от 1 года до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

По материалам дела, с января по декабрь 2018 года фигуранты пытались похитить с предприятия дорогостоящие компоненты для изготовления индустриальных масел. Продукцию вывозили без оформления документов в автоцистернах с использованием подложных госномеров. Часть похищенного им удалось реализовать в Ростовской области и Калмыкии.

- В хищении были задействованы отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции, - сообщила Черединина.

Преступную группу, в которую входили и женщины, и мужчины разоблачили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по региону.

В рамках уголовного дела арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства осужденных на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.