Расследования

С волгоградки взыскали треть миллиона за помятую лошадью иномарку

Расследования 31.07.2025 17:28
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31.07.2025 17:28


Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с владелицы лошади 333 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного владельцу автомобиля, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона. В апреле 2024 года на ул. Азизбекова в Волгограде произошло ДТП с участием принадлежащего истцу Никите А. Renault Duster и лошадью по кличке Каспер, владельцем которой являлась Анастасия П. В результате происшествия автомобилю понадобился ремонт на сумму в 294 тысячи рублей, который владелец авто решил взыскать с хозяйки животного. 

Суд отметил, что к животным применяются общие правила об имуществе. А под бременем содержания имущества подразумевается совершение собственником животного необходимых и достаточных действий, исключающих причинение вреда другим лицам. Кроме того, правилами дорожного движения запрещается оставлять на дороге животных без надзора. 

Решением суда с хозяйки лошади в пользу истца были взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба в размере 294 тысячи рублей, расходы по оплате услуг представителя - 35 тысяч, а также расходы по оплате услуг эксперта - 6 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.  

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