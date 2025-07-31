С волгоградки взыскали треть миллиона за помятую лошадью иномарку

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с владелицы лошади 333 тысячи рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного владельцу автомобиля, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона. В апреле 2024 года на ул. Азизбекова в Волгограде произошло ДТП с участием принадлежащего истцу Никите А. Renault Duster и лошадью по кличке Каспер, владельцем которой являлась Анастасия П. В результате происшествия автомобилю понадобился ремонт на сумму в 294 тысячи рублей, который владелец авто решил взыскать с хозяйки животного.

Суд отметил, что к животным применяются общие правила об имуществе. А под бременем содержания имущества подразумевается совершение собственником животного необходимых и достаточных действий, исключающих причинение вреда другим лицам. Кроме того, правилами дорожного движения запрещается оставлять на дороге животных без надзора.

Решением суда с хозяйки лошади в пользу истца были взысканы денежные средства в счет возмещения ущерба в размере 294 тысячи рублей, расходы по оплате услуг представителя - 35 тысяч, а также расходы по оплате услуг эксперта - 6 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.