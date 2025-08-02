Девять участков на трассах под Волгоградом защитили от ДТП

На трех федеральных трассах в Волгоградской области приняли дополнительные меры безопасности на участках, где чаще всего происходили аварии. Три опасных участка выявлено на федеральной трассе Р-22 «Каспий», пять - на автодороге Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград, один находится на автодороге Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск. По итогам прошлого года здесь погибли восемь человек, пострадали – 43.
- По каждой точке проведен анализ причин происшествий и выработаны меры по снижению рисков для автомобилистов – от устройства осевого барьерного ограждения до ограничения скоростного режима, установки предупреждающих информационных щитов и нанесения шумовых полос перед опасными участками, - рассказали в ФБУ Упрдор Москва-Волгоград.
Напомним, шумовые полосы - это искусственные поперечные или продольные дорожные неровности, которые вызывают вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум при проезде.
Между тем, благодаря принятым мерам и активному взаимодействию с Госавтоинспекцией и административными органами власти в регионе в первом полугодии количество ДТП на федеральных трассах региона снизилось на 12%. Уменьшилось число погибших и пострадавших в авариях людей (на 17% и 7% соответственно).
Фото Упрдор Москва-Волгоград