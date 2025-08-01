Перед судом в Алексеевском районе Волгоградской области предстанет мигрант, который забрался в чужой дом через окно и напал на женщину. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, фигурант уголовного дела обвиняется по двум статьям УК РФ - незаконное проникновение в жилище и изнасилование.

По материалам дела, преступление было совершено 8 июля текущего года в хуторе Рябовский Алексеевского района. Пьяный мигрант, проходя по одной из улиц населенного пункта, через незапертую дверь вошел в один из домов.

- Пройдя в дом, мужчина увидел потерпевшую, которой предложил за денежное вознаграждение вступить с ним в половую связь. Получив отказ, злоумышленник совершил в отношении молодой женщины преступление против половой свободы, - сообщили в ведомстве.

Женщина стала оказывать насильнику активное сопротивление. На помощь прибежали члены ее семьи. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали мигранта.

За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы.