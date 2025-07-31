Расследования

В Волгограде подростков-грабителей заключили под стражу

Расследования 31.07.2025 14:09
0
31.07.2025 14:09


Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру пресечения троим юношам 15, 17 и 18 лет, которые обвиняются в грабеже двоих мужчин. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, трое обвиняемых заключены под стражу до 29 сентября 2025 года. 



По версии следствия, трое молодчиков избили и ограбили в Тракторозаводском районе двоих человек в один день. 29 июля примерно в 5 утра у дома по ул. Демьяна Бедного они напали на мужчину, нанесли ему не менее десяти ударов в область лица, головы, туловища и нижних конечностей пока он не упал на землю. Потом они похитили у него мобильный телефон и скрылись.

Второе нападение это трио совершило через 30 мину у дома по ул. Ополченская. Они также подошли к мужчине и стали его избивать, нанося удары в лицо. После того, как они увидели, что потерпевший не может оказать им сопротивления, также забрали у него мобильный телефон.


Молодчиков задержали в этот же день. Грабителями оказались 15-летний Ярослав З.,17-летний Александр Ш. и 18-летний Никита Мордас. Всем троим предъявлено обвинение по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее на видеокадрах, предоставленных полицейскими, один из задержанных признается, что нападая на прохожих, они не только били их, но поджигали им волосы. На вопрос сотрудника, зачем они совершали злодеяния, задержанный сообщил, что находился в состоянии опьянения. Третий и вовсе заявил, что издевался над людьми «за компанию». 

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на контроль.

Фото и видео: объединенной пресс-службы судов в Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.07.2025 15:32
Расследования 31.07.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 13:33
Расследования 31.07.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 13:21
Расследования 31.07.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 13:11
Расследования 31.07.2025 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 12:23
Расследования 31.07.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.07.2025 10:09
Расследования 31.07.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 21:16
Расследования 30.07.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 19:39
Расследования 30.07.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 16:59
Расследования 30.07.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 15:37
Расследования 30.07.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 11:16
Расследования 30.07.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.07.2025 08:00
Расследования 30.07.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 19:47
Расследования 29.07.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 18:30
Расследования 29.07.2025 18:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.07.2025 15:28
Расследования 29.07.2025 15:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:07
Цены на картофель упали в 2 раза в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Мы всегда открыты к диалогу»: в УФНС по Волгоградской области рассказали, как избежать банкротстваСмотреть фотографии
16:19
Под Волгоградом водитель Kia Rio погиб при столкновении с бензовозомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Под Волгоградом директор не выплатил 700 тысяч рублей двоим работникамСмотреть фотографии
16:15
В Волгограде завершили ремонт дорожного покрытия после работ на сетяхСмотреть фотографии
15:42
Град размером с грецкий орех засыпал район Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:32
Полиция задержала волгоградца, оставившего горожан без сотовой связиСмотреть фотографии
15:24
Профессия, на которой держится рельсовый город: как работают специалисты трамвайных путей в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
На границе Волгограда 31 июля перекроют ж/д переездСмотреть фотографии
14:46
Андрей Бочаров неожиданно проверил школу после ремонта во ФроловоСмотреть фотографии
14:22
«Кто за это ответит?»: жители сняли на видео дорогу с перепаханным асфальтом под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
В Волгограде подростков-грабителей заключили под стражуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
Под Волгоградом полиция отыскала заблудившегося грибникаСмотреть фотографии
13:33
Адвокат Григорьев занялся делом погибшего от взрыва в Волгограде подросткаСмотреть фотографии
13:21
Под Волгоградом осудили отца погибшей в курятнике 15-летней школьницыСмотреть фотографии
13:11
На юге Волгограда рецидивист на улице сорвал две золотые цепи с женщиныСмотреть фотографии
12:51
В аэропорту Волгограда самолет из-за птиц ушел на второй кругСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде 14 человек осудили за хищения с НПЗ на 15,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:13
Ливни с градом и штормовым ветром придут в Волгоградскую область 31 июляСмотреть фотографии
12:00
Николай Трутнев назначен новым управляющим директором ВТЗСмотреть фотографии
11:36
Семь рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом восстанавливают газоснабжение 65 домов после атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:47
Волгоградские судьи передали в зону СВО системы спутниковой связи StarlinkСмотреть фотографии
10:46
Устроившую ночной рейв в центре Волгограда молодежь задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:19
МЧС предупредило о 41-градусной жаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
Андрей Бочаров потребовал от глав муниципалитетов исполнять решения оперштаба по безопасностиСмотреть фотографии
10:09
Глава СК взял на контроль дело о подростках-грабителях из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом возобновлено движение поездов после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
09:45
Прокуратура следит за ситуацией с задержкой поездов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:35
Дошли до уровня нулевой терпимости: в Волгограде покончат с ночными загуламиСмотреть фотографии
 