В Волгограде подростков-грабителей заключили под стражу

Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру пресечения троим юношам 15, 17 и 18 лет, которые обвиняются в грабеже двоих мужчин. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, трое обвиняемых заключены под стражу до 29 сентября 2025 года.





По версии следствия, трое молодчиков избили и ограбили в Тракторозаводском районе двоих человек в один день. 29 июля примерно в 5 утра у дома по ул. Демьяна Бедного они напали на мужчину, нанесли ему не менее десяти ударов в область лица, головы, туловища и нижних конечностей пока он не упал на землю. Потом они похитили у него мобильный телефон и скрылись.

Второе нападение это трио совершило через 30 мину у дома по ул. Ополченская. Они также подошли к мужчине и стали его избивать, нанося удары в лицо. После того, как они увидели, что потерпевший не может оказать им сопротивления, также забрали у него мобильный телефон.





Молодчиков задержали в этот же день. Грабителями оказались 15-летний Ярослав З.,17-летний Александр Ш. и 18-летний Никита Мордас. Всем троим предъявлено обвинение по п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Ранее на видеокадрах, предоставленных полицейскими, один из задержанных признается, что нападая на прохожих, они не только били их, но поджигали им волосы. На вопрос сотрудника, зачем они совершали злодеяния, задержанный сообщил, что находился в состоянии опьянения. Третий и вовсе заявил, что издевался над людьми «за компанию».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на контроль.

Фото и видео: объединенной пресс-службы судов в Волгоградской области