Федеральные новости

Минфин: налоговый вычет для семей с 1 января увеличился вдвое

Федеральные новости 02.01.2025 08:43
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02.01.2025 08:43



Ежемесячные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились с 1 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минфин, теперь размеры выплат для второго и последующих детей выросли в два раза, а предельный доход, до которого они предоставляются, повышен до 450 тысяч рублей. 

Теперь ежемесячный вычет на второго ребенка составляет 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего - 6000 тысяч рублей. Вычет на первого ребенка остался без изменений и будет составлять 1400 рублей в месяц. 

Напомним, с 1 февраля следующего года в рамках маткапитала также проиндексируют размер выплат на первого и второго ребенка.  На первого ребенка она составит 677 тысяч рублей, на второго ребенка – 894 тысячи рублей.

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