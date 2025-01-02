Минфин: налоговый вычет для семей с 1 января увеличился вдвое









Ежемесячные налоговые вычеты для семей с детьми увеличились с 1 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минфин, теперь размеры выплат для второго и последующих детей выросли в два раза, а предельный доход, до которого они предоставляются, повышен до 450 тысяч рублей.





Теперь ежемесячный вычет на второго ребенка составляет 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего - 6000 тысяч рублей. Вычет на первого ребенка остался без изменений и будет составлять 1400 рублей в месяц.



