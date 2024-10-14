Министр Котяков заявил об увеличении маткапитала в 2025 году





В 2025 году в России вырастет размер материнского капитала. Как сообщает V102.RU, об этом сегодня заявил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Так, с 1 февраля 2025 года размер выплат на первого и второго ребенка проиндексируют на 7,3%.

– На текущий день увеличение предусмотрено на уровне 7,3%. Это около 677 тысяч рублей на первого ребенка и почти 894 тысячи на второго, если семья не получила поддержку на первого малыша. Прирост на 46 тысяч и почти 61 тысяча рублей соответственно, – пояснил на заседании Котяков.

Отметим, выплаты ежегодно индексируются по уровню фактической инфляции.