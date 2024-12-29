Расследования

Астраханец пытался провезти гашиш в рейсовом автобусе «Москва-Волгоград»

Расследования 29.12.2024 15:35
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29.12.2024 15:35


Полицейские на посту ДПС задержали пассажира рейсового автобуса «Москва-Волгоград», который перевозил наркотики в портфеле. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, содержимым свертка оказался гашиш.



Инспекторы остановили рейсовый автобус на стационарном посту ДПС «Городищенский» для плановой проверки. При обследовании салона служебная собака подала знак о наличии запрещённых вещество у пассажира. 

В результате личного досмотра у 34-летнего жителя Астраханской области был обнаружен и изъят сверток с веществом.   

Пассажир был доставлен в подразделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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