Полицейские на посту ДПС задержали пассажира рейсового автобуса «Москва-Волгоград», который перевозил наркотики в портфеле. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, содержимым свертка оказался гашиш.
Инспекторы остановили рейсовый автобус на стационарном посту ДПС «Городищенский» для плановой проверки. При обследовании салона служебная собака подала знак о наличии запрещённых вещество у пассажира.
В результате личного досмотра у 34-летнего жителя Астраханской области был обнаружен и изъят сверток с веществом.
Пассажир был доставлен в подразделение полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области