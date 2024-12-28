Политика

В Волгограде ответственный за строительство замгубернатора удержался в кресле

Политика 28.12.2024 15:24
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28.12.2024 15:24


Сегодня, 28 декабря, главой региона на новый срок продлены полномочия заместителя губернатора Волгоградской области Юрия Седова, сообщили V102.RU в обладмине.

Напомним, что Юрий Седов на посту замгубернатора курирует строительную отрасль в регионе. Ранее он возглавлял комитет строительства Волгоградской области.

Ранее важные кадровые решения губернатор Андрей Бочаров озвучил еще 5 декабря. Тогда были переназначены на свои посты сразу шесть заместителей. Все они и ранее работали в команде губернатора. Позже стало известно, что вакантное место ушедшей в облдуму Зины Мержоевой займет Лариса Савина. Об ее назначении было объявлено 18 декабря.

Фото из архива V102.RU

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