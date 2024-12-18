Общество

Лариса Савина назначена на вакантное место замгубернатора Волгоградской области

Общество 18.12.2024 17:52
0
18.12.2024 17:52


Сегодня, 18 декабря, разрешилась интрига с назначением нового заместителя губернатора Волгоградской области вместо ушедшей в регпарламент Зины Мержоевой. Как сообщили V102.RU в администрации региона,  на это вакантное место назначена Лариса Савина, возглавлявшая до этого областной комитет образования, науки и молодежной политики. 

Такое решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В должности заместителя губернатора Волгоградской области Лариса Савина будет курировать вопросы, связанные с развитием сферы образования, социальной защиты населения, молодежной политики, культуры, - сообщили в администрации региона. 

Ларису Савину характеризуют как опытного специалиста, который прошел путь от рядового сотрудника сферы образования до руководителя высшего звена.

Она начинала свою карьеру еще в должности воспитателя в городском лагере. Работала учительницей русского языка и литературы. Была заместителем директора по учебно-воспитательной работе и директором школы. В комитете образования, науки и молодежной политики Лариса Савина работала с 2012 года. Она была заместителем руководителя, а в последние годы являлась председателем этого профильного комитета.

Ранее депутаты Волгоградской областной думы согласовали ее кандидатуру на должность председателя облкомобразования. 

Временно осуществлять полномочия председателя облкомобразования будет Марина Тетерук, ранее занимавшая должность заместителя.

Фото: Волгоградская областная дума / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2024 19:00
Общество 18.12.2024 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 17:23
Общество 18.12.2024 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 17:00
Общество 18.12.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 16:46
Общество 18.12.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 14:55
Общество 18.12.2024 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 14:46
Общество 18.12.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 13:51
Общество 18.12.2024 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 12:56 Реклама
Общество 18.12.2024 12:56 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.12.2024 12:39
Общество 18.12.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 12:23
Общество 18.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 10:32
Общество 18.12.2024 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 10:05
Общество 18.12.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 10:01
Общество 18.12.2024 10:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.12.2024 10:01
Общество 18.12.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2024 09:16
Общество 18.12.2024 09:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
В Волжском родным погибших на СВО бойцов вручили ордена МужестваСмотреть фотографии
18:19
Опубликовано видео сошедшего с рельсов двухэтажного пассажирского поездаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:06
Депутаты утвердили руководителей ещё трёх комитетов администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Лариса Савина назначена на вакантное место замгубернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:40
Четыре человека пострадали в массовой аварии с двумя фурами под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
Т2 и ВТБ запустили вклад с повышенной ставкой для пользователей подписки MiXXСмотреть фотографии
17:23
Минобороны: Волгоградская область частично находится в зоне досягаемости ракет ATACMSСмотреть фотографии
17:01
Жуткое месиво: под Волгоградом на видео засняли последствия столкновения фуры и «Жигулей»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:00
«Не стали шокировать цифрами»: волгоградцы с красной икры переключились на семгу и форельСмотреть фотографии
16:59
ПСБ предложил волгоградским предпринимателям бесплатный счет для бизнесаСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области хотят запустить потоковую проверку полисов ОСАГОСмотреть фотографии
16:08
Видеоблогеру грозит лишение прав за езду на светящемся авто по ВолгоградуСмотреть фотографии
14:55
«Пока привыкают к Волгограду»: в ЦПКиО привезли 12 лам и альпакСмотреть фотографии
14:46
Волгоградец через суд добился решения о ремонте лифта в новостройкеСмотреть фотографии
14:22
«Тело нашли в реке»: подросток ответит за смерть сбитой женщины под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:15
«Задачи, поставленные президентом, выполнены»: Андрей Бочаров подвёл итоги сельскохозяйственного годаСмотреть фотографии
13:51
Шесть самовольных строений снесут в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде накрыли склад со 120 тоннами пивного фальсификатаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
На ЕвроХим-ВолгаКалии «придумали» новую формулу точностиСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде умудрились изготовить почти 30 кг ливера из «воздуха»Смотреть фотографии
12:27
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками нехватку кадров в АПКСмотреть фотографии
12:23
Главу Среднеахтубинского района выбрали на второй срокСмотреть фотографии
11:45
Ограбившего мать и напавшего на полицейского волгоградца отправили в колониюСмотреть фотографии
11:38
Самую дешевую «вторичку» среди миллионников нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:31
В Волжском ГАЗель снесла голубые елиСмотреть фотографии
11:15
Власти Волгограда подлатали повреждённый вандалами символ Крымской весныСмотреть фотографии
10:39
Водитель «Лады Гранты» сбил женщину в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
Друг друга не поняли: в Волгограде Datsun влетел в Kia Rio на рокадной дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Коллекторы впервые вошли в ТОП-20 дефицитных профессий в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Услуга услуге рознь: Госдума защитила врачей от уголовной ответственностиСмотреть фотографии
 