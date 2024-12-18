Лариса Савина назначена на вакантное место замгубернатора Волгоградской области

Сегодня, 18 декабря, разрешилась интрига с назначением нового заместителя губернатора Волгоградской области вместо ушедшей в регпарламент Зины Мержоевой. Как сообщили V102.RU в администрации региона, на это вакантное место назначена Лариса Савина, возглавлявшая до этого областной комитет образования, науки и молодежной политики.

Такое решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В должности заместителя губернатора Волгоградской области Лариса Савина будет курировать вопросы, связанные с развитием сферы образования, социальной защиты населения, молодежной политики, культуры, - сообщили в администрации региона.

Ларису Савину характеризуют как опытного специалиста, который прошел путь от рядового сотрудника сферы образования до руководителя высшего звена.

Она начинала свою карьеру еще в должности воспитателя в городском лагере. Работала учительницей русского языка и литературы. Была заместителем директора по учебно-воспитательной работе и директором школы. В комитете образования, науки и молодежной политики Лариса Савина работала с 2012 года. Она была заместителем руководителя, а в последние годы являлась председателем этого профильного комитета.

Ранее депутаты Волгоградской областной думы согласовали ее кандидатуру на должность председателя облкомобразования.

Временно осуществлять полномочия председателя облкомобразования будет Марина Тетерук, ранее занимавшая должность заместителя.

Фото: Волгоградская областная дума / t.me