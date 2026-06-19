



В начале лета волгоградцы, еще не определившиеся с будущим отпуском, выбирают точки на карте. Однако современные реалии, признают турагенты, все чаще вносят свои коррективы в их планы.

Курорты Краснодарского края в этом году пока не «на коне». Волгоградцев, которые хотят понежиться у моря, смущают и новости о разливе мазута, и отнюдь не самые демократичные цены на туры.

– Российское побережье в этом году действительно не пользуется большим спросом, – признает турагент одной из волгоградских компаний. – Цены на отпуск там так и не опустились, а предлагаемые условия не всегда соответствуют ожиданиям путешественников.

К слову, по последним данным Волгоградстата, поездка на отдых на Черноморское побережье России подорожала за последнюю неделю для жителей Волгоградской области почти на 5% (+4,93%). Средняя стоимость отдыха на побережье Черного моря составила 68388,19 рублей из расчета на одного человека.

Туристам, которые хотят всего и сразу, по традиции предлагают турецкое «все включено». Правда, в случае с заграничными поездками волгоградцам стоит быть готовыми и к задержкам авиарейсов, и к обновляемым ценникам.

– Если говорить о зарубежных направлениях, то в топ-3 традиционно входят Турция и Египет. А вот место ОАЭ в этом сезоне занял набирающий популярность Вьетнам, – отмечает представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова.

В этом году туристические агентства России столкнулись с серией вызовов. После начавшейся войны в Иране представителям турфирм пришлось решать логистические проблемы застрявших в ОАЭ путешественников. После этого многие горожане взяли паузу и не стали выбирать путешествия по системе раннего бронирования.

Фото Павла Мирошкина