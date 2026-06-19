Волгоградские силовики уехали в поля в поисках нелегалов





Массовую проверку работающих в полях Волгоградской области мигрантов устроили силовики. Итогом очередного рейда стало составление 12 материалов на нелегалов.

– Вместе с коллегами из областного Управления ФСБ России при поддержке бойцов Росгварии полицейские провели рейд в Городищенском районе, проверив 72 мигранта, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – В отношении 12 работников составлены административные протоколы по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.





После массовой проверки иностранных рабочих сотрудники правоохранительных органов ищут их начальника.

На поля и в фермерские хозяйства волгоградские силовики выезжают уже не в первый раз. Так, всего за 10 дней – с 1 по 10 июня – полицейские возбудили 16 уголовных дел по факту незаконной миграции. 22 жителя Волгоградской области пойманы на оказании содействия незаконной миграции в регионе. Кроме этого, оперативно прекращено гражданство Российской Федерации трем иностранцам.

В ближайшее время проверка мест скопления иностранных граждан в Волгоградском регионе продолжится.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области