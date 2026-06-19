Трое выпускников Волгограда написали ЕГЭ по математике на все 100





В Волгоградской области список стобалльников по итогам ЕГЭ пополнился еще тремя выпускниками. Как сообщили в профильном комитете, профильную математику на 100 баллов написали ученики гимназии №3 и лицея №3 Волгограда, а также школы №30 Волжского.

Напомним, раннее 26 выпускников получили высший балл по русскому языку. На максимум сдали основной экзамен ребята из школ Волжского (№36 и №12); Михайловки (№4, 5, 7, 10); Палласовки (№11), Елани (№1). В Волгограде 100 баллов по русскому языку получили выпускники школ №7, 17, 76, 81, 93; лицеев №3, 5, 8, 9; гимназий №1, 11, «Бизнес-гимназии».

Теперь же общее число стобалльников достигло 56 человек. Увеличилось число и 200-балльников – максимальный результат сразу по двум предметам получила ученица лицея №3. Ранее 200 баллов за русский язык и литературу заработала выпускница гимназии №1.

Отметим, в предыдущий период власти уже сообщали о 27 ребятах, взявших высший бал по химии, истории и литературе. В целом же в 2026 году школьные экзамены экзамены сдадут 9,6 тыс. человек. В регионе ЕГЭ будет проходить до 9 июля.