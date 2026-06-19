



Житель Волгограда, несмотря на возраст, отправился в зону проведения специальной военной операции, чтобы быть рядом с сыном. Когда молодой мужчина погиб, волгоградец пережил инсульт, после чего был вынужден еще и судиться. С иском в суд обратилась мать погибшего бойца, не желая делить с бывшим мужем выплаты.

В по-настоящему драматичной истории пришлось разбираться Дзержинскому районному суду Волгограда.

– Мать погибшего военнослужащего Юлия К. обратилась в суд с требованием лишить бывшего супруга Николая К. права на получение всех компенсационных выплат и мер социальной поддержки, полагающихся членам семьи в связи с гибелью военнослужащего при выполнении задач специальной военной операции. В обоснование иска женщина указала, что после расторжения брака ответчик не принимал участия в воспитании сына и не оказывал материальной помощи, – сообщили в районному суде. – По мнению Юлии К., формальное родство не должно являться основанием для получения отцом мер социальной поддержки, установленных государством для семей погибших военнослужащих.

Однако же, в ходе судебного процесса отец погибшего участника СВО представил совершенно иные доказательства. В их числе: фотографии, сделанные на встречах с сыном, и распечатки из банка, свидетельствующие о переводах и сыну, и бывшей супруге.

– Особое внимание суд обратил на то, что, узнав об отправке сына в зону проведения специальной военной операции, Николай К., несмотря на возраст и состояние здоровья, заключил контракт и отправился на передовую, чтобы быть рядом с сыном. После гибели сына у ответчика случился инсульт, что, по мнению суда, свидетельствует о глубокой эмоциональной связи между отцом и сыном, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Изучив все представленные доводы обеих сторон, суд пришел к выводу, что оснований в удовлетворении иска матери погибшего нет. Отец бойца СВО должен получить все выплаты, предусмотренные законом.

Фото: сгенерировано ИИ