Власти Волгограда закупают 577 квартир для расселения аварийных МКД

Конкурсные процедуры по закупке 577 квартир для расселения жителей аварийных домов объявила администрация Волгограда. Жилье предназначено для проживающих в МКД, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, сообщили в мэрии.

Всего будет закуплено 508 однокомнатных, 20 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и одна четырехкомнатная квартира. Это позволит расселить порядка 20 тысяч квадратных метров аварийной жилплощади.

Согласно технической документации, квартиры должны быть с чистовой отделкой, с кухонными плитами и сантехникой.

Новая программа по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, стартовала в Волгоградской области в минувшем году. Она реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности власти планируют расселить в рамках действия этой программы свыше 3700 волгоградцев до конца 2027 года.

Фото из архива V102.RU

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