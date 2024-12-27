Ворвавшегося под наркотиками в лицей волгоградца отправили в СИЗО

Тракторозаводский районный суд Волгограда сегодня, 27 декабря, заключил под стражу на два месяца Александра Вербицкого, который под воздействием наркотиков и с ножом пытался проникнуть в лицей, передает V102.RU.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Вербицкий обвиняется в незаконном хранении наркотического средства и хулиганстве, совершенном на территории образовательного учреждения по отношению к несовершеннолетним.





По данным следствия, которое ходатайствовало об аресте, Вербицкий еще 19 декабря нашел сверток с наркотиком «N-метилэфедрон» на улице и принес его домой к подруге. В период с 21 по 25 декабря он употреблял наркотик на съемной квартире. Остатки вещества были найдены в кармане его спортивной куртки.

Мужчина 25 декабря пытался прорваться в здание лицея №3 в Тракторозаводском районе. В сообщении суда поясняется, что у Вербицкого на фоне наркотического и алкогольного опьянения возник преступный умысел, направленный на хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия и с применением предметов, используемых в качестве оружия. При себе он имел охотничий нож, который успел выбросить при задержании сотрудниками правоохранительных органов.

По версии следствия, находясь возле лицея он высказывал несовершеннолетним ученикам угрозы применения насилия имеющимся ножом, в связи с чем был задержан сотрудниками полиции.

- Постановлением Тракторозаводского районного суда Волгограда в отношении Александра Вербицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 25 февраля 2025 года, - уточнили в суде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее, напомним, в отношении него был применен административный арест на трое суток за употребление наркотических средств.

Фото, видео: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области