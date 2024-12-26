Административный арест на трое суток назначен 52-летнему мужчине, который накануне пытался проникнуть в лицей №3 в Волгограде. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, такое наказание вынес мировой судья судебного участка №115 Тракторозаводского судебного района.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Житель Спартановки, напомним, 25 декабря пытался прорваться в здание лицея №3 в Тракторозаводском районе. При себе мужчина имел охотничий нож, который успел выбросить при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Оружие было изъято. Мужчина находился в неадекватном состоянии после употребления запрещенных веществ. В отделе полиции, сидя на стуле, он бился в конвульсиях и ложился на стол. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения задержанный отказался.

- В судебном Александр В. вину в совершенном правонарушении не оспаривал, пояснил, что отказался от прохождения медицинского освидетельствования в связи с тем, что он ранее употреблял наркотические вещества, - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области