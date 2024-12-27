Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального главка МВД задержали с поличным двоих членов ОПГ, причастных к незаконному обороту краснокнижных биологических ресурсов. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, браконьеров взяли при перевозке и сбыте более 10 литров черной икры амурского осетра и 2 туш русского осетра общим весом 8 кг. Икра была расфасована в 21 поллитровой банке кустарного производства.
Согласно заключению специалиста-ихтиолога Волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», экземпляры рыбы осетровых видов, предположительно, являются дикими и добыты браконьерским способом. Ущерб водным биологическим ресурсам оценивается в размере 2,4 млн рублей.
По материалам УФСБ России по Волгоградской области СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК России.
В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.
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