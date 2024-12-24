«Единая Россия» закрепит статус студенческой семьи





Итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на будущий год партия «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы, сообщает сайт ER.ru.

– На прошедшем съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер, – напомнил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Он также отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы. Например, закрепляет статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Работа над созданием при вузах комнат для детей продолжится.

– Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности, – отметил Якушев.

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых просемейных законов. В том числе, введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми, в два раза увеличены стандартные налоговые вычеты.

– Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив – в разработке, – сообщила Анна Кузнецова.

Помимо этого, Президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

– Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором – Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы, - пояснила Анна Кузнецова.

В Волгоградской области, по сообщению секретаря регионального отделения партии, сенатора РФ Сергея Горнякова, тоже было сделано очень многое – был принят серьезный пакет мер социальной поддержки, направленный, в том числе, на укрепление статуса многодетных семей, их признание в обществе.

– Поддержка материнства и детства является одним из приоритетных направлений работы как главы региона, так и законодателей, – подчеркнул Сергей Горняков. – Так, в Волгоградской области по инициативе губернатора выплачиваются единовременные выплаты на первого и второго ребенка, а при рождении последующих детей – региональный родительский капитал. Кроме того, в Волгограде работают семейные МФЦ, в них открыты семейно-консультативные пункты, школы по уходу за ребенком, бесплатные пункты проката детского оборудования. Действующая система поддержки материнства и детства постоянно совершенствуются с учетом реальной ситуации и предложений общественности, особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям участников СВО. Активное участие в этой важной работе принимают депутаты Волгоградской областной Думы.

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос звучал на прямой линии с Президентом.

Также партия предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

– В топ самых распространённых мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять, – отметила вице-спикер Госдумы.

Помимо этого, партия вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.

Фото: пресс-служба ЕР