Пожар уничтожил ресторан на западе Волгограда: смотрим фото с места ЧП

В Дзержинском районе Волгограда огонь уничтожил двухэтажный ресторан «Родник». Как сообщает корреспондент V102.RU с места происшествия, в настоящее время пожарные расчеты проливают сгоревшее строение. В здании ресторана обрушилась крыша.









Пожар удалось локализовать в 00:07. Ликвидация открытого горения была объявлена в 01:58.

- Огонь на 960 квадратах локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС, - сообщало оперативное ведомство.









О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается.





Возгорание в ресторанном комплексе, который расположен на улице Качинцев, произошло накануне около полуночи.





На сайте этого заведения указано, что на территории комплекса помимо ресторана с банкетными залами находятся пруды с рыбками, фонтаны и беседки на любой вкус. Остальные постройки, по предварительным данным, от огня не пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.





















Фото Павла Мирошкина / V102.RU