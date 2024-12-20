Происшествия

Пожар уничтожил ресторан на западе Волгограда: смотрим фото с места ЧП

Происшествия 20.12.2024 07:24
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20.12.2024 07:24


В Дзержинском районе Волгограда огонь уничтожил двухэтажный ресторан «Родник». Как сообщает корреспондент V102.RU с места происшествия, в настоящее время пожарные расчеты проливают сгоревшее строение. В здании ресторана обрушилась крыша.



Пожар удалось локализовать в 00:07. Ликвидация открытого горения была объявлена в 01:58.  

- Огонь на 960 квадратах локализовали 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС, - сообщало оперативное ведомство.



О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщается. 


Возгорание в ресторанном комплексе, который расположен на улице Качинцев, произошло накануне около полуночи. 


На сайте этого заведения указано, что на территории комплекса помимо ресторана с банкетными залами находятся пруды с рыбками, фонтаны и беседки на любой вкус. Остальные постройки, по предварительным данным, от огня не пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.






Фото Павла Мирошкина / V102.RU

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